L’operatore virtuale Kena Mobile da ieri 24 maggio 2022 e per un periodo di tempo limitato ha deciso di rilanciare la propria offerta con un buono Amazon in regalo.

Stiamo parlando dell’offerta denominata Kena 5.99 dedicata a tutti gli utenti che effettuano la portabilità del proprio numero. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile rilancia l’offerta con il buono Amazon in regalo

Per aderire alla promo con buono Amazon, disponibile dalle ore 10:00 della mattinata di ieri, i nuovi clienti devono attivare un’offerta direttamente online. Come indicato nel regolamento ufficiale, l’iniziativa è disponibile infatti sul sito dell’operatore e sull’app Kena, in entrambi i casi con scadenza alle ore 10:00 del 7 Giugno 2022, salvo eventuali cambiamenti.

Il buono regalo Amazon, dal valore di 10 euro, si ottiene in omaggio soltanto con portabilità del numero, provenendo dunque da uno degli operatori disponibili. L’erogazione del buono Amazon avverrà soltanto per i clienti che effettueranno almeno un pagamento del costo mensile in seguito all’attivazione, entro e non oltre il 31 Ottobre 2022.

Si evidenzia infine che ciascun cliente può associare al proprio codice fiscale fino a un massimo di quattro SIM. In questo modo, tramite questa operazione a premi è possibile ottenere un buono per ogni nuova offerta attivata, fino a un massimo di quattro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.