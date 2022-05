Gli hacker ed i malintenzionati della rete sono sempre in agguato e sono a caccia di possibili truffe da commissionare ai correntisti delle diverse banche. Nel corso di queste ultime settimane, i tentativi di phishing hanno impattato in maniera particolare sui clienti di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, gli hacker colpiscono ancora con queste truffe

Tanti utenti di Intesa Sanpaolo a tal proposito hanno ricevuto una vasta mole di comunicazioni con mail ed SMS fasulli. Con la finta scusa di accrediti dal valore anche superiore a 1000 euro, i clienti della banca vengono invitati a cliccare su un link in allegato a queste comunicazioni.

Il click sul link rappresenta un pericolo non indifferente per gli utenti. In caso di seguito a queste comunicazioni, gli utenti di Intesa Sanpaolo potrebbero mettere a serio rischio le loro informazioni riservate. In tal senso, non c’è da sorprendersi se nelle ultime settimane gli episodi di furti d’identità online e di profili fake siano aumentati in maniera esponenziale.

I clienti di Intesa Sanpaolo devono fare attenzione anche in vista del loro profilo tariffario. Proprio attraverso queste comunicazioni fake, molti abbonati di TIM, Vodafone e WindTre si ritrovano con servizi a pagamento attivati in automatico sul proprio profilo. La spesa per questi servizi potrebbe essere sino a 10 euro al mese.

Il rischio maggiore per i correntisti della banca resta comunque quello legato ai propri risparmi. In caso di condivisione dei dati personali per l’home banking, il pericolo di perdere soldi e risparmi a causa di queste truffe sarebbe più che reale.