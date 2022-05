La migliore occasione di Iliad per maggio è ancora una volta la Giga 120. I clienti che scelgono questa tariffa pagheranno 9,99 euro al mese e riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e anche 120 Giga per navigare in internet.

Iliad è regina nel mondo della telefonia anche nel mese di maggio. Il provider francese ha deciso di lanciare una nuova serie di tariffe low cost per tutti i suoi clienti, con occasioni importanti anche per le soglie di consumo ed i servizi.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 120

La Giga 120 è una delle tariffe ricaricabili più vantaggiose del momento, non solo grazie ai suoi prezzi da ribasso o ai suoi consumi senza limiti, ma anche grazie ai tre servizi a costo zero.

Il gestore francese, ad esempio, con questa promozione ha confermato le telefonate senza limiti verso l’estero. Gli abbonati di Iliad potranno comunicare con amici e parenti in giro per il mondo senza aggiungere spese aggiuntive rispetto a quelle effettivamente previste con la promozione di riferimento.

Sempre con Iliad, anche la segreteria telefonica è offerta ai clienti a costo zero. Il gestore si differenzia rispetto a TIM, Vodafone e WindTre in quanto il provider non prevede alcuna spesa aggiuntiva per l’ascolto dei messaggi in segreteria.

La soluzione finale per la Giga 120 è rappresentata dalla tecnologia 5G. I clienti che scelgono questa promozione non dovranno spendere alcun extra per la connessione di rete con le linee internet di ultima generazione. Anche in questo caso, Iliad sceglie quindi una strada opposta agli altri gestori.