Un incredibile insieme di offerte speciali vi attende in questi giorni da coop e ipercoop, il risparmio è decisamente importante su ogni singolo acquisto effettuato, indipendentemente dalla fascia di prezzo di appartenenza o categoria merceologica.

Il volantino è attivo, come sempre accade quando parliamo di Coop e Ipercoop, in via esclusiva nei negozi, ma anche con la possibilità di approfittare di alcune ottime riduzioni direttamente sul sito ufficiale, il quale promette la spedizione gratuita per ogni ordine del valore immediatamente superiore ai 19 euro.

Premete questo link e collegatevi il prima possibile al nostro canale telegram dedicato ad Amazon, al suo interno trovano posto incredibili codici sconto gratis.

Coop e Ipercoop: le offerte sono stupefacenti

Sfogliando le pagine del volantino di Coop e Ipercoop abbiamo la possibilità di conoscere da vicino alcune delle migliori occasioni del periodo, sebbene comunque il focus sia più che altro rivolto verso la fascia intermedia della telefonia mobile.

Il modello di cui ci sentiamo di consigliare l’acquisto, è forse il Samsung Galaxy A53, un terminale impreziosito da specifiche tecniche di alto livello, in vendita nel periodo corrente a soli 449 euro, sempre con garanzia di 24 mesi e no brand. Retrocedendo verso gli anni appena trascorsi, la scelta potrebbe ricadere quasi subito sul bellissimo Oppo Find x3 Lite, un modello che ha catturato l’attenzione di pubblico e critica con prestazioni interessanti, ed un prezzo finale che comunque non supera oggi i 300 euro.

Le alternative della campagna promozionale sono tutte raccolte per comodità nelle pagine che potete trovare elencate online sull’e-commerce aziendale.