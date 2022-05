Un lungo elenco di smartphone in fortissima promozione vi attende in questi giorni da Carrefour, garantendo a tutti gli effetti un risparmio decisamente importante per i vari utenti che al giorno d’oggi decideranno di recarsi personalmente in un negozio fisico.

Avete capito bene, gli sconti attuali sono da considerarsi attivi solamente nei punti fisici, non online sul sito ufficiale, o comunque da altre parti in Italia. In parallelo, ricordiamo comunque che i prodotti sono tutti distribuiti con garanzia della durata di 2 anni, ed anche la possibilità di affidarsi alla variante no brand, la perfetta soluzione per ricevere aggiornamenti tempestivi.

Carrefour: le nuove offerte sono tra le migliori

Le nuove offerte del volantino carrefour spaziano tra un buonissimo quantitativo di smartphone in offerta a poco meno di 300 euro, pronti a garantire ottime prestazioni generali. I modelli disponibili sono i più svariati, e comprendono Galaxy A32, Xiaomi redmi Note 10S, Galaxy A52, Galaxy A03s, Alcatel 1S 2021 o anche Oppo A74.

Nel momento in cui si volesse invece acquistare uno smartphone Apple, da notare la presenza di iPhone X, un terminale che viene commercializzato solamente ricondizionato, con un prezzo finale che non va oltre i 359 euro (è comunque sbrandizzato). Con il volantino Carrefour poi sarà possibile accedere ad un lungo elenco di promozioni legate a smartphone e prodotti decisamente interessanti, per questo motivo consigliamo caldamente di approfittare quanto prima del sito ufficiale, per scoprire quali sono i migliori sconti.