WhatsApp continua ad aggiornarsi, portando con sé diverse novità. Tuttavia, nel corso del tempo la nota app di messaggistica istantanea ha smesso di supportare alcuni dispositivi considerati ormai datati e obsoleti. Tra i prossimi device che non saranno più supportati a breve, in particolare, sembra che ci saranno alcuni iPhone.

WhatsApp si prepara a dire addio ad alcuni iPhone: ecco di quali si tratta

Fra non molto tempo WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone del colosso americano Apple. Secondo quanto è emerso in questi giorni sul sito web WABetaInfo, infatti, alcuni utenti stanno ricevendo una notifica con cui è stato comunicato che dal 24 ottobre 2022 non funzionerà più WhatsApp.

Questo sarà dovuto al fatto che la nota app di messaggistica istantanea non supporterà più le versioni più datate del sistema operativo IOS. In particolare, sembra che la versioni del software che non saranno più supportate saranno IOS 10 e IOS 11.

Gli smartphone che quindi dovranno dire addio a WhatsApp dal 24 ottobre 2022 saranno due. Si tratta di iPhone 5 e di iPhone 5C, i quali furono presentati ormai nel corso del 2012 e del 2013. Gli altri iPhone con a bordo IOS 10 e 12 sono iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S, ma questi saranno comunque aggiornati alla versione successiva del software, cioè IOS 12.

Vi ricordiamo comunque che, sempre secondo quanto riportato dal sito web WABetaInfo, nel corso delle prossime settimane debutterà una nuova feature su WhatsApp. In particolare, questa funzionalità permetterà agli utenti di abbandonare “silenziosamente” un gruppo senza che tutti i membri se ne accorgano.