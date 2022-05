Truffa Inps: non fidatevi, siete stati appena coinvolti nella frode!

I criminali non risparmiano nessuno e farebbero di tutto pur di estrapolare soldi alle vittime in rete. Stavolta hanno preso di mira addirittura un istituto importante come l’INPS. Sul suo profilo Twitter si legge: “#Attenzione! Sono in corso nuovi tentativi di #truffa tramite #SMS provenienti da un falso mittente #INPS. #InpsComunica #AttentiAlleTruffe #Smishing”. Scopriamo insieme in cosa consiste la truffa INPS.

Truffa INPS: come funziona?

Si chiama Smishing ed è una delle più comuni truffe in circolo degli ultimi tempi. Grazie a questa gli hacker possono rubare dati sensibili attraverso l’invio di SMS che fingono di provenire dall’Istituto. Con quei dati possono poi entrare sui conti bancari e sottrarre denaro, impossessarsi di dati sensibili e molto altro.

Al momento l’INPS segnala sms provenienti da un falso mittente in cui l’utente viene condotto a cliccare su un link per aggiornare i propri dati, anagrafici o bancari, per ricevere un pagamento.

Ricordiamo che l’Istituto può contattare i cittadini solo tramite: