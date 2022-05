TIM è al centro del settore per le telecomunicazioni, non solo per quanto concerne la telefonia ma anche per il settore delle streaming tv. I clienti che desiderano sottoscrivere un nuovo piano per l’intrattenimento in tv possono optare su TIMvision, la piattaforma che assicura serie tv e film in esclusiva a costi vantaggiosi.

TIM, la ricca offerta con Netflix nel mese di maggio

Le offerte relative a TIMvision sono molto vantaggiose e comprendono un ampio numero di servizi. In primo luogo, gli utenti che accedono a TIMvision hanno la possibilità di attivare anche un account per DAZN. TIM, insieme a TIMvision, assicura a tutti i suoi abbonati il servizio streaming che comprende tutte le partite della Serie A e dei principali campionati stranieri.

Gli utenti che guardano a TIMvision possono al tempo stesso gustarsi tutte le emozioni della Champions League. Oltre alla già annunciata partnership con DAZN, il provider italiano mette in campo anche un accordo con Mediaset e con suo servizio streaming Mediaset Infinity+.

Il costo unico di TIMvision che comprende anche DAZN e Mediaset Infinity è pari a 29,99 euro. La promozione di TIMvision prevede anche la dotazione del TIMvision Box completamente a costo zero.

Per questi ultimi giorni di maggio, inoltre, c’è una sorpresa aggiuntiva per tutti gli utenti. TIM, infatti, assicura anche Netflix a costo zero. Ciò significa che nel pacchetto di TIMvision al semplice costo mensile di 29,99 euro, gli utenti troveranno anche un account per Netflix per il pieno accesso alla galleria di serie tv e film del colosso americano.