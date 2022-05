Moltissimi fan sarebbero curiosi di capire quale sarà il finale di una delle serie TV più famose al mondo: Stranger Things. La fiction di Netflix è arrivata alla quarta stagione, la quale uscirà a breve, e milioni di persone non vedono l’ora di vederla.

Uno dei personaggi più importanti dello show sapeva già ogni dettaglio sull’ultima stagione, la quale non è stata ancora prodotta. Stiamo parlando del solito David Harbour, il quale ha fatto molto parlare di sé negli scorsi mesi.

Il protagonista non si è lasciato andare e non ha rivelato nulla a riguardo. L’unica cosa che sappiamo è che, oltre ai fratelli Duffer, Habour è l’unico a sapere come andrà a finire tutta la storia dei ragazzi di Hawkins.

Stranger Things 4: ecco perché David Harbour conosceva già il finale

“Porterò questo segreto con me nella tomba, lo giuro”, ha dichiarato in un’intervista a Variety.

E continua: “Penso che vari da persona a persona, da personaggio a personaggio, e io sono così esperto nel tormentare le persone che alla fine gliel’ho tirato fuori”. Poi, con serietà, ha detto: “È stata tutta un’altalena del tipo: ‘Cosa succede a Hopper? Sarà capace di sopravvivere a Hawkins o morirà? Io so cosa succede ed è molto commovente, e molto bello”.

Dopodiché, ha dichiarato il motivo per cui già era a conoscenza di tutto: “Penso che avessi bisogno di saperlo mentre giravamo, in anticipo, perché mi serviva conoscere il suo destino e per quale ragione va a finire così. Penso che ci sarà qualcosa che riguarda la moralità in ciò che i Duffer stanno facendo”.

Ha continuato: “C’è una ragione per cui Bob nella seconda stagione muore. È troppo innocente. Non puoi andare davanti a quel mostro e dirgli: ‘Allontanati da me, allontanati!’. Non puoi essere quella persona in questo mondo, quel tipo di persona muore. Quindi credo ci sia un discorso di responsabilità anche dietro la fine di Hopper e io avevo bisogno di saperlo per capire come indirizzarlo”.

Stranger Things 4 non tarderà ad arrivare sui teleschermi degli abbonati a Netflix. Sarà il 27 maggio il giorno scelto dai creatori della serie per la prima parte. La seconda, invece, giungerà sulla piattaforma di streaming il 1° luglio.