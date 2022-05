Uno dei contenuti più attesi dell’anno su Netflix è senza alcun dubbio la quarta stagione di Stranger Things, la serie TV a tema vintage ha infatti fatto attendere i propri fan per quasi 3 anni prima di tornare sul piccolo schermo, attesa che però a quanto pare sarà ripagata al cento per cento grazie ad un contenuto a detta dei produttori di livello assoluto.

La data è fissata, il 27 Maggio verrà rilasciata la prima parte della quarta stagione, la quale ovviamente darà le risposte a tantissime domande lasciate in sospeso dalla terza, soprattutto in merito a Undici e Hopper, nel frattempo però qualche info in più ci arriva direttamente da Netflix, la quale ha rilasciato i primi otto minuti della quarta season, accompagnati anche una clip dedicata ad Undici giunta invece da un canale dedicato appositamente alla protagonista, vediamo di cosa si tratta.

Alta tensione

I primi otto minuti ripercorrono il passato di Undici mostrane il laboratorio all’interno del quale venivano condotti degli esperimenti su bambini con speciali abilità, il tutto bruscamente interrotto da una vera e propria strage che porta alla morte sia di tutti i bambini che di tutti i ricercatori presenti, portata avanti da niente poco di meno che la stessa Undici da bambina in preda ad un attacco di ira.

Nella seconda clip invece, possiamo assistere nuovamente ad un accesso di ira di Undici che però questa volta non riesce a sfruttare i propri poteri, che si tratti di un segnale che in questa season la nostra protagonista dovrà cavarsela senza le proprie abilità ?