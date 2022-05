Sky si prepara alla settimana delle grandi finali europee di calcio con le partite conclusive della Conference League e della Champions League. Le esclusive della pay tv satellitare in queste settimane sono, ad ogni modo, numerose e comprendono anche i motori, l’NBA e il grande tennis.

Sky, le grandi offerte smart per fine stagione

Questo 2022 ha rappresentato per Sky un anno di parziale svolta, a causa dell’assenza dei diritti per la Serie A. La piattaforma è stata anche costretta a cambiare la sua politica commerciale, scegliendo per la prima volta una politica incentrata sui costi da ribasso.

I nuovi costi di Sky sono ora più vantaggiosi per tutti i clienti, a partire da coloro che scelgono il ticket Calcio. Gli abbonati, in questa circostanza, si troveranno a pagare un canone dal valore di 5 euro al mese. I clienti che già hanno un piano di abbonamento con Sky da più di tre anni, inoltre, potranno attivare questo pacchetto completamente a costo zero per ben tre mesi.

I costi di Sky sono vantaggiosi anche per quanto concerne il ticket dello Sport. Il pacchetto in cui sono incluse le partite della Champions League ansime ad altri eventi come la Formula 1, motomondiale e NBA avrà un prezzo di soli 16,90 euro al mese.

I nuovi listini smart pensati prevedono novità anche per il Cinema e per l’intrattenimento. Il prezzo per il ticket Cinema sarà di soli 10,90 euro al mese, mentre nel secondo caso i clienti pagheranno soltanto 14,90 euro al mese. Tutti i nuovi clienti riceveranno inoltre il decoder Sky Q completamente a costo zero.