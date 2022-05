Samsung Galaxy S22: forse non conviene comprare lo smartphone

Grande stupore ha suscitato fin da quando sono venuti fuori i primi rumors sul web il nuovo adepto di casa Samsung. Stiamo parlando della linea che comprende i nuovi Galaxy S22, quelli che avrebbero dovuto fare man bassa battendo tutti gli altri esponenti della fascia top nella gamma degli smartphone.

Nonostante siano davvero tanti i pareri positivi in merito al nuovo flagship di casa Samsung, ci sono anche dei contraltari che stanno mettendo dubbi nella testa dei possibili acquirenti. Unitamente a diversi test sviluppati proprio in merito ai dispositivi Samsung in questione, molti utenti avrebbero ravvisato delle problematiche per le quali avrebbero sconsigliato a parenti e amici di acquistare il dispositivo sudcoreano.

Samsung Galaxy S22: questo dovrebbe essere uno dei problemi più ricorrenti della nuova line-up

Secondo quanto riportato e secondo l’opinione di alcuni utenti che avrebbero testato il tutto con mano, ci sarebbe un problema molto grave ammesso anche da Samsung.

Sui forum della community di Samsung vari utenti hanno recentemente segnalato che la funzionalità GPS non è più funzionante sui loro Samsung Galaxy S22. Sembra che il GPS smetta di funzionare dopo che lo smartphone è stato configurato per la prima volta o dopo lunghi periodi di inattività. Le applicazione di navigazione come Google Maps generano un messaggio di errore “impossibile trovare il GPS”.

I soliti rituali come il ripristino delle impostazioni di rete o il ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo non sembrano risolvere il problema per alcuni utenti, mentre per altri basta un semplice riavvio dello smartphone per ovviare all’inconveniente.