realme, il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa nel 2021, lancia oggi i nuovi smartphone della serie narzo 50 in Europa: narzo 50 5G, in due colori (Hyper Black & Hyper Blue) e due diverse configurazioni a partire da € 229,99 nella versione da 4 GB + 64 GB e € 259,99 nella versione da 6 GB + 128 GB; narzo 50 4G è disponibile in due colori (Speed Black & Speed Blue), al prezzo di € 219,99 nella configurazione 4 GB + 128 GB; narzo 50A Prime è disponibile in due colorazioni (Flash Black & Flash Blue) al prezzo di € 169,99 nella configurazione 4 GB + 64 GB.

realme narzo 50 5G – Sleek 5G Gaming Ninja – è dotato di processore MediaTek Dimensity 810 5G, che adotta un processo di produzione avanzato a 6 nm e combina due potenti core Arm Cortex-A76 “Big” con CPU octa-core che opera fino a 2.4GHz. narzo 50 5G ha una batteria da 5000mAh e una potente ricarica Dart Charge da 33W conmodalità di risparmio energetico Smart 5G, che rileva in modo intelligente l’ambiente del segnale circostante in base allo scenario di utilizzo dell’utente e passa in modo smart da 4G o 5G, riducendo il consumo energetico del telefono del 30%.

Inoltre, è dotato di un’avanzata fotocamera Nightscape da 48 MP, composta da una fotocamera principale Ultra HD da 48 MP e da un obiettivo per ritratti in bianco e nero. La fotocamera selfie AI Beauty da 8 MP soddisfa le diverse esigenze degli utenti in fatto di selfie grazie alla modalità AI Beauty & Portrait. narzo 50 5G adotta un ampio display ultra-fluido da 16,7 cm (6,6″) con un’elevata frequenza di aggiornamento a 90Hz e una frequenza di campionamento massima di 180Hz. narzo 50 5G è dotato di un’esclusiva tecnologia di espansione dinamica della RAM che consente di godere di prestazioni potenziate fino a 5 GB di RAM dinamica rispetto alla RAM originale dello smartphone durante le sessioni di gioco. Lo smartphone adotta il design Kevlar Speed Texture ed è disponibile in due colori – Hyper Blue e Hyper Black – e in due varianti di memoria 4 GB + 64 GB al prezzo di € 229,99 e 6 GB + 128 GB al prezzo di € 259,99. Lo smartphone sarà disponibile a partire dal 25 maggio dalle ore 12:00 su realme.com/it/ e Amazon.

realme narzo 50 4G, è alimentato dal miglior processore da gioco del segmento, MediaTek Helio G96, che offre prestazioni eccezionali con i suoi due core Cortex-A76 e sei core Cortex-A55 e velocità di clock fino a 2.05GHz. È dotato di un display da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 180Hz, offrendo un display fluido ottimale per i gamers. Lo smartphone è dotato di una batteria da 5000mAh che può essere caricata al 100% in 70 minuti con la ricarica Dart da 33W. realme narzo 50 4G è dotato di una tecnologia di espansione RAM dinamica per un’esperienza più fluida con espansione della memoria fino a 11 GB di RAM.

realme narzo 50 4G è dotato di una tripla fotocamera AI da 50MP, per scatti di elevata qualità sia di giorno che di notte che mostrano ogni dettaglio. Lo smartphone è dotato di design Kevlar Speed Texture ispirato alle auto da corsa, pesa 194g e ha uno spessore di 8,5 mm, ed è dotato di lettore di impronta digitale laterale ultraveloce che corrisponde anche al pulsante di accensione. realme narzo 50 sarà disponibile in due eleganti colori: Speed Black e Speed Blue, al prezzo di € 219,99 nella configurazione da 4 GB + 128 GB, a partire dal 25 maggio dalle ore 12:00 su realme.com/it/ e Amazon.

realme narzo 50A Prime è pronto a diventare uno degli smartphone entry level più eleganti, è infatti dotato di un nuovo design con cornice ad angolo retto sottile 8,1 mm, che offre un’esperienza visiva di qualità allo stesso tempo confortevole. Alimentato dal processore Unisoc T612, realme narzo 50A Prime opera fino a 2.0 GHz e adotta la struttura Cortex A75. Questo smartphone ha una batteria da 5000mAh e una tripla fotocamera posteriore: una fotocamera principale da 50MP con apertura f 1.8, obiettivo macro da 2MP e un obiettivo in bianco e nero e uno zoom digitale 4X. narzo 50A Prime sarà disponibile in due varianti di colore (Flash Black e Flash Blue) al prezzo di € 169,99 nella configurazione da 4 GB + 64 GB a partire dal 25 maggio dalle ore 12:00 su realme.com/it/ eAmazon.

Prezzi e configurazioni

realme narzo 50 5G è disponibile in Italia dal 25 al 27 maggio all’esclusivo prezzo di lancio di € 229,99 anzichè € 259,99 nella configurazione 6 GB + 128 GB, sul sito ufficiale realme e su Amazon. realme narzo 50A Prime è disponibile dal 25 al 27 maggio all’esclusivo prezzo di lancio di € 149,99 anzichè € 169,99 nella configurazione 4 GB + 64 GB sul sito ufficiale realme e su Amazon.