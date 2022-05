Da ieri 23 maggio 2022 l’operatore virtuale PosteMobile ha rilanciato la propria offerta denominata PosteCasa Ultraveloce ad un prezzo scontato.

L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti che decidono di richiederla online, ricordiamoci insieme cosa propone.

PosteCasa Ultraveloce a prezzo scontato

Fino al 31 Maggio 2022, salvo eventuali proroghe o cambiamenti, l’offerta in fibra può essere attivata ancora una volta al prezzo di 19,90 euro al mese. Per usufruire della promo, PosteCasa Ultraveloce può essere sottoscritta nel sito ufficiale di PostePay o in quello di Poste Italiane, nelle rispettive pagine dedicate.

Vi ricordo che propone connessione illimitata in una delle tecnologie disponibili, oltre che un modem Wi-Fi per poter usufruire della rete. Per la linea mobile, invece, sono previsti Giga illimitati su una SIM PosteMobile, inserita all’interno di una chiavetta 4G. Il modem Wi-Fi può essere fornito nei modelli ZTE H2640 e ZTE H3140, mentre come chiavetta USB è disponibile soltanto la ZTE MF833U1.

Il contributo di attivazione, consegna e installazione, normalmente pari a 49 euro invece di 99 euro, adesso risulta pari a 19,90 euro una tantum. In ogni caso, il cliente deve comunque sostenere l’imposta di bollo, pari a 16 euro addebitati nelle prime 8 fatture. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli o altre interessanti offerte.