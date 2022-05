L’operatore Tim sta proponendo un’interessante novità con il suo programma di fidelizzazione chiamato TimParty. Sta infatti proponendo di ricevere in regalo uno smartphone.

Stiamo parlando di Oppo Find X5, uno degli smartphone top di gamma di quest’anno. Scopriamo insieme cosa fare per cercare di aggiudicarselo.

Tim permette di ricevere in regalo un Oppo Find X5

Il programma di fidelizzazione TimParty offre la possibilità di aggiudicarsi gratuitamente un OPPO Find X5 5G. L’assegnazione è casuale e per partecipare sarà necessario recarsi nella sezione Tim Party dell’applicazione per dispositivi mobili e tappare sul collegamento “Partecipa”. Si riceverà immediatamente l’esito tramite un messaggio video. Nel caso si risultasse vincitori sarà poi richiesto di compilare un form per la ricezione dello smartphone.

Il programma Tim Party offre un diverso numero di tentativi a disposizione per partecipare all’assegnazione casuale, il quale varia in base al tempo di permanenza con l’operatore. L’iniziativa a tema OPPO Find X5 5G rimarrà disponibile fino al prossimo 29 maggio.

Vi ricordo che TimParty è dedicato a tutti i clienti privati che hanno almeno una linea fissa o mobile TIM. Per accedere vai alla pagina www.timparty.it da PC o da Smartphone o scarica l’APP MyTIM. Inserisci il tuo account MyTIM che ti consentirà di entrare in TIM Party. Non vi resta che provare, la fortuna potrebbe essere dietro l’angolo!.