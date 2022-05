I nuovi sconti del volantino MediaWorld riescono davvero ad avere la meglio su un numero sempre maggiore di prodotti in offerta, i quali sono pronti a far sognare gli utenti che da tempo volevano acquistare la tecnologia, cercando di spendere il meno possibile.

La soluzione che trovate raccontata in maniera assolutamente dettagliata nel nostro articolo, è impreziosita dalla più ampia disponibilità sul territorio nazionale; in altre parole, infatti, gli acquisti possono essere completati senza difficoltà anche sul sito ufficiale, il quale permette a tutti gli effetti di ricevere la merce a casa, salvo il pagamento di un piccolo contributo per la spedizione.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, troverete gratis i nuovi codici sconto Amazon e scoprirete tantissime offerte.

MediaWorld: offerte e prezzi da non perdere di vista

La migliore tecnologia è a Tasso Zero da MediaWorld, data la presenza di una incredibile campagna promozionale che punta a convincere il maggior numero di utenti all’acquisto di nuovi prodotti, sebbene limitando le possibilità di scelta, attive fino al 26 maggio 2022.

Tutti gli utenti potranno accedere a Oppo A54s a 179 euro (solo con carta MediaWorld Club), Galaxy A52 a 249 euro, Galaxy s21 FE a soli 499 euro, Xiaomi Redmi Note 10 pro a 269 euro, Redmi Note 10 5G a 179 euro, Redmi Note 11 Pro a 349 euro, oppure all’ottimo Apple iPhone 11, disponibile a 599 euro, per finire con il più recente Apple iPhone 12, il cui prezzo è di 679 euro.

Gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, sia online che in negozio, ma per approfondire il volantino, potete collegarvi subito qui.