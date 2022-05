Iliad rappresenta uno degli operatori più attivi nel corso di questa stagione primaverile. Il provider francese ha messo in campo una serie di iniziative per tutti gli abbonati, a partire dalle offerte che interessano in campo della Fibra ottica.

Gli abbonati di Iliad nel corso di queste settimane, ad esempio, potranno attivare il pacchetto Iliad Box. I clienti che scelgono questa promozione si troveranno a pagare un prezzo pari a 23,90 euro al mese e riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, anche verso l’estero e senza scatto alla risposta. Anche la componente internet prevede consumi illimitati con velocità sino a 4 Gbps.

Iliad, la promozione con 120 Giga e la Fibra ottica

Sul fronte della telefonia mobile, l’occasione speciale per i clienti di Iliad è garantita dalla tariffa Giga 120. Gli abbonati che optano per questa tariffa riceveranno chiamate infinite verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione di rete. Previsto un prezzo pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

Tutti gli abbonati che andranno ad attivare la tariffa di Iliad per la telefonia mobile dovranno aggiungere un costo di 10 euro per attivazione e ricezione della SIM. Il costo in questione è da intendersi una tantum.

Per la Giga 120 gli utenti dovranno altresì impegnarsi con l’operazione di portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono. Tutti coloro che scelgono la Giga 120 avranno un ulteriore vantaggio: il prezzo per la tariffa di Fibra ottica sarà pari a soli 15,99 euro al mese.