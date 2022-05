Un volantino davvero ricchissimo di offerte è stato attivato in questi giorni da Expert, promettendo a tutti gli effetti un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, ed è pronto a soddisfare ogni singola esigenza dei tantissimi consumatori che al giorno d’oggi vorrebbero mettere mano al portafoglio per acquistare nuovi prodotti.

La campagna promozionale è pronta per essere fruibile tranquillamente in ogni singolo negozio in Italia, con anche la possibilità di completare l’acquisto tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa, sena costi aggiuntivi o vincoli particolari, se non riguardanti il pagamento della spedizione diretta presso il domicilio. Le offerte, indipendentemente dalla categoria merceologica, coinvolgono i prodotti con garanzia di 24 mesi.

Scoprite in esclusiva le più interessanti offerte Amazon, e tantissimi codici sconto gratis, iscrivendovi subito a questo canale telegram.

Expert: offerte e sconti con i migliori prezzi dell’anno

Un sottoCosto pazzesco è stato attivato da Expert fino al 1 giugno 2022, promettendo un risparmio ben superiore alle aspettative per un numero sempre crescente di consumatori, i quali si ritrovano a poter acquistare incredibili smartphone al giusto prezzo finale.

I modelli in promozione sono davvero tantissimi, tra questi troviamo infatti Oppo A94 a soli 239 euro, senza dimenticarsi di Xiaomi redmi 9C a 149 euro, galaxy A32 5G a 229 euro, Vivo Y21 a 129 euro, Oppo Reno6 a 379 euro, Galaxy A13 a 179 euro, Oppo A54s a 179 euro, ma anche Realme GT Master Edition a 289e uro, Oppo Reno6 Pro a 599 euro, wiko Y62 Plus a 79 euro, TCL 20s a 149 euro e similari.

Un insieme molto vasto ed interessante, che può essere sfogliato in versione dettagliata a questo link.