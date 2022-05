Carrefour cerca in tutti i modi di accontentare le richieste dei tantissimi utenti che, al giorno d’oggi almeno, stanno cercando il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone di ultima generazione, avendo ugualmente la possibilità di risparmiare al massimo.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente, con oltre incredibili occasioni in ogni singolo negozio in Italia, ciò sta a significare che il risparmio è assicurato a prescindere dalla disponibilità, con scorte teoricamente sufficienti per soddisfare ogni singola esigenza. I prodotti, inoltre, sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand.

Carrefour: offerte e prodotti dai prezzi incredibili

Da IperCarrefour gli utenti possono davvero continuare a risparmiare al massimo, avendo comunque la certezza di essere sempre aggiornati sui modelli di smartphone effettivamente acquistabili. Tante sono le occasioni che si trovano al di sotto dei 300 euro, tra queste spiccano chiaramente soluzioni del calibro di galaxy A32, Alcatel 1S 2021, Oppo A74, Galaxy A03s, Xiaomi Redmi Note 10S, Galaxy A52 e similari.

L’unico accenno al mondo Apple viene fornito con l’ottimo Apple iPhone X, un modello decisamente datato, oggi commercializzato da Carrefour nella variante ricondizionata, al prezzo finale di 359 euro. Tutti i prodotti, ad ogni modo, sono distribuiti no brand, ovvero senza la “firma” di un operatore telefonico, con la conseguente ricezione tempestiva di tutti gli aggiornamenti software, per finire con la garanzia di 24 mesi, la possibilità di approfittare di riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica.