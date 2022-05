BeReal: addio filtri e falsa perfezione, l'app è la nuova rivale di Instagram

Pubblicare senza pensarci due volte senza l’utilizzo di filtri e menzogne: è questa la regola principale che vige su BeReal. Cos’è? Trattasi di un’app di social media francese rilasciata nel 2020 grazie ad Alexis Barreyat. Sebbene inizialmente non riscontrò molto successo, con la Generazione Z all’inizio del 2022 ha ottenuto un successo inaspettato. Tale piattaforma sembra essere la perfetta rivale di Instagram, social in cui ognuno applica alla propria figura un’infinità di filtri e correzioni.

BeReal: e se al posto di Instagram usassimo tutti la nuova app?

Di certo, se ognuno si noi si impegnasse ad eliminare il concetto inutile di perfezione, l’autostima generale crescerebbe di gran lunga. Eppure nel 2022 i filtri sono all’ordine del giorno. Per fortuna però c’è chi, come BeReal, fa di tutto per smontarli.