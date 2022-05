ASUS Republic of Gamers (ROG) ha confermato che il prossimo smartphone gaming ROG Phone 6 adotterà il più recente Snapdragon 8+ Gen 1, una soluzione di primo livello che offre miglioramenti a livello di potenza e prestazioni per garantire il massimo in qualsiasi scenario. Snapdragon 8+ Gen 1 offre un gameplay avanzato, grazie all’intera suite di funzionalità Snapdragon Elite Gaming™, oltre a una GPU Qualcomm® Adreno™ migliorata che offre un aumento del 50% delle velocità della GPU e un miglioramento fino al 50% dell’efficienza energetica della GPU. La nuova piattaforma mobile migliora anche le prestazioni della CPU fino al 15% rispetto allo Snapdragon 888, cuore della generazione precedente ROG Phone 5. Il consumo energetico migliorato consentirà agli utenti di giocare fino a 70 minuti in più o di ascoltare musica per un massimo di 14,5 ore.

“Vogliamo continuare ad offrire il miglior gaming phone ai nostri fan”, ha affermato Bryan Chang, General Manager, ASUS Smartphone BU. “Il nuovo ROG Phone 6 basato sulla piattaforma Snapdragon 8+ Gen 1 sarà perfetto per stili di vita attivi e grandi esperienze di gioco!”

L’ultimo smartphone ASUS Zenfone 8 ha dimostrato di essere estremamente popolare in Europa sin dal suo lancio e l’attuale ROG Phone 5 è uno dei telefoni da gioco più venduti a livello mondiale. “Per mantenere i valori fondamentali di questi due prodotti nei nostri dispositivi, utilizzeremo il miglior hardware e tecnologia all’avanguardia per portare l’esperienza di gioco ad un livello sempre più alto”, ha continuato Bryan.

Il nuovo entusiasmante ROG Phone 6 sarà annunciato ufficialmente a breve, portando la migliore esperienza di gioco mobile ai fan di tutto il mondo.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

ASUS ROG Phone 6 sarà annunciato prossimamente in Italia