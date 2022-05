Gli utenti di Android Auto stanno per riceveranno un aggiornamento abbastanza consistente nei prossimi giorni. Google ha rivelato un design completamente nuovo durante il suo evento I/O la scorsa settimana e il principale aspetto è la ritrovata flessibilità.

Le case automobilistiche non sono coerenti con le varie dimensioni dello schermo e gli orientamenti utilizzati nei veicoli. Molti preferiscono un formato widescreen, mentre altri preferiscono un formato con orientamento verticale e ce ne sono molti altri nel mezzo.

Questo è stato problematico per Android Auto in precedenza, perché non era progettato per riempire perfettamente lo schermo con ogni possibile forma dello schermo.

Inoltre, esisteva la funzione di schermo diviso che veniva supportata solo da un numero limitato di veicoli. Ma ora Google afferma di aver risolto il problema. Android Auto ora sarà conforme per adattarsi a qualsiasi dimensione e forma dello schermo della tua auto. Inoltre, la nuova funzione di schermo diviso dovrebbe funzionare su ogni veicolo.

I nuovi aggiornamenti sono previsti per questa estate

Oltre alla migliore integrazione, l’aspetto di Android Auto stesso viene aggiornato per renderlo più in linea con l’ultimo software Android che vedi sui telefoni. I caratteri, le forme e l’interfaccia utente generale dovrebbero ora sembrare più familiari ad Android.

L’ultima modifica annunciata da Google per questo nuova versione è una migliore integrazione dell’assistente. L’auto suggerirà in modo proattivo le risposte ai messaggi di testo o ti consentirà di condividere rapidamente un orario di arrivo con una persona a tua scelta. Consiglierà anche le scelte musicali.

Tutte queste modifiche dovrebbero essere implementate “nei prossimi mesi“, quindi se sei un utente Android Auto, tieni d’occhio gli aggiornamenti e nuove funzionalità che arriveranno sul sistema quest’estate.