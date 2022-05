Amazon-offerte-imperdibili-sullo-store-su-alcuni-smartphone

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone forse adesso è il momento migliore. In questi ultimi giorni, infatti, sono presenti sul noto store online Amazon numerose offerte di ottimi device dall’elevato rapporto tra qualità e prezzo. Tra questi, ricordiamo ad esempio il medio di gamma Samsung Galaxy A53 5G, il quale è ora distribuito ad un prezzo scontato di quasi 100 euro.

Amazon: tanti smartphone in offerta con super sconti, tra cui Samsung Galaxy A53 5G

Il noto colosso dell’e-commerce Amazon propone quotidianamente ottime offerte sul proprio store. Come già accennato, in questi ultimi giorni sono presenti diversi smartphone interessanti a dei prezzi piuttosto convenienti. Uno di questi è l’ultimo Samsung Galaxy A53 5G.

Quest’ultimo, in particolare, è al momento proposto ad un prezzo scontato di circa 306 euro nella versione con taglio di memoria da 6/128 GB. Si tratta di uno sconto notevole di quasi 100 euro, dato che solitamente il suo prezzo è di 399,90 euro. Questo device offre ottime caratteristiche, tra cui un Infinity-O Display con tecnologia SuperAMOLED, una grande batteria da 5000 mAh e il processore Exynos 1280.

Un altro smartphone decisamente interessante è il Realme GT Master Edition. Quest’ultimo è proposto sullo store di Amazon ad un prezzo scontato di 252 euro contro i suoi iniziali 349 euro, sempre per il taglio di memoria da 6/128 GB. Si tratta di uno smartphone davvero ottimo per l’elevato rapporto tra qualità e prezzo. Ci sono infatti specifiche di rilievo, come il display SuperAMOLED con refresh rate da 120Hz e il soc Snapdragon 778G con supporto al 5G.