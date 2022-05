Nelle ultime settimane molti utenti di WhatsApp hanno avuto modo di familiarizzare con un nuovo aggiornamento per l’app di messaggistica, l’upgrade relativo alle reaction. Continua proprio in questi giorni il roll out della piattaforma per questa inedita ed interessante funzione

WhatsApp, la funzione delle reaction speculare ai social

L’introduzione delle reaction su WhatsApp non fa che altro che proseguire una tendenza social per la chat di messaggistica istantanea. In linea con quanto già emerso nelle precedenti stagioni, gli sviluppatori vogliono rendere la comunicazione sulla piattaforma sempre più istantanea, immediata ed interattiva da parte del utenti.

Con le nuove versioni aggiornate di WhatsApp su Android e su iPhone, gli utenti avranno la possibilità di inserire una reaction ai messaggi in semplici passi. Le reaction a disposizione del pubblico sono quelle classiche già conosciute sui social e quindi il pollice del like, la faccina che ride o quella triste. Per inserire l’effetto animato, gli utenti dovranno semplicemente cliccare sul messaggio e scegliere la figura più adatta.

Come per i messaggi, anche per le reaction è prevista la funzione della cancellazione. Ovviamente, una volta effettuato l’aggiramento gli utenti non avranno più la possibile di eliminare la funzione delle reaction sul menù Impostazioni di WhatsApp.

Disponibili, invece, le possibili notifiche per evidenziare la ricezione delle reaction ad un determinato messaggio, sulle chat singole così come sui gruppi. Il roll out di questa funzione sarà completato nelle prossime settimane sia per gli smartphone Android di nuova generazione che per gli iPhone con recente sistema operativo.