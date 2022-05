Ci sono importanti occasioni da cogliere al volo per i clienti di TIM. Il provider nel corso di queste settimane, se da un lato ha inaugurato una nuova politica commerciale frutto di alcune rimodulazioni sui costi, dall’altro ha previsto uno sconto per tutti gli attuali abbonati.

TIM, la possibilità di risparmiare sino a 2 euro

La modifiche sotto il punto di vista commerciale di TIM arrivano per il servizio Sempre Connesso. Il servizio che sino allo scorso anno era obbligatorio per molti utenti è ora diventato facoltativo. Il risparmio da Sempre Connesso, in caso di richiesta di disattivazione, può portare ad una spesa ridotta sino a 2 euro ogni trenta giorni.

Gli utenti che usufruiscono del servizio Sempre Connesso avranno sempre a loro disposizione un ticket che prevede soglie di consumo senza limiti per le chiamate, gli SMS e la navigazione di rete in internet. Questo ticket sarà attivato nel momento di rinnovo della propria ricaricabile di riferimento, in caso di mancato credito per procedere con la sottoscrizione automatica. Il prezzo per un giorno di consumo è fissato a 0,90 euro.

Gli utenti di TIM potranno anche beneficiare di un possibile rinnovo per un secondo giorno. Nel computo dei due giorni, Sempre Connesso ha un costo pari a 1,80 euro. Su tali prospettive, la possibile disattivazione di questa funzione, potrebbe portare ad un risparmio, arrotondato per eccesso, pari a 2 euro al mese. Per disattivare il servizio Sempre Connesso, gli utenti possono rivolgersi presso uno store ufficiale di TIM o ai canali assistenza web e call center.