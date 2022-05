Da ieri 22 maggio 2022 l’operatore Tim Italia ha lanciato una nuova promozione dedicata a tutti gli utenti di rete fissa, che desiderano la Fibra.

Per la precisione, è dedicata a tutti i nuovi clienti che sottoscrivono sia un’offerta mobile che un’offerta di rete fissa, con la quale otterranno uno sconto a tempo indeterminato sul costo di Premium ed Executive. Ecco i dettagli.

Tim Fibra: sconto di 5 euro sulla promo

L’iniziativa è dedicata soltanto a coloro che attivano una nuova linea fissa TIM, sia con nuova attivazione che tramite passaggio da altro operatore, sottoscrivendo le offerte TIM Premium o TIM Executive, e che contestualmente attivano anche una nuova linea mobile TIM, sia richiedendo un nuovo numero che effettuando la portabilità da qualsiasi altro operatore mobile.

Per quanto riguarda la rete fissa, per ottenere il bonus le offerte possono essere attivate solo in tecnologia FTTC o Fibra FTTH, quindi rispettivamente con i profili TIM Premium Fibra e Premium Mega o TIM Executive Fibra e Executive Mega. Invece, la convergenza e il relativo bonus sul fisso si può avere sottoscrivendo una qualsiasi offerta di rete mobile TIM, anche quelle speciali di tipo Operatori Attack.

Se si attiva un’offerta mobile con costo mensile inferiore a 9,99 euro al mese, si otterrà un bonus di 4 euro al mese a tempo indeterminato sul costo dell’offerta Fibra. Invece, sottoscrivendo un’offerta mobile con costo mensile maggiore o uguale a 9,99 euro al mese, sul canone dell’offerta di rete fissa il bonus sarà pari a 5 euro al mese a tempo indeterminato.