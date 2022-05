Uno dei titoli maggiormente attesi nel mondo delle serie TV e ovviamente su Netflix è senza dubbio Stranger Things, la quale debutterà il 27 Maggio con la tanto attesa prima parte della quarta stagione, contenuto che si è fatto attendere per quasi tre anni dopo il rilascio della terza season e che finalmente si appresta a vedere la luce.

Prima del rilascio degli episodi però, ovviamente è scattata la caccia al leak e alle info da parte di tutto il fanworld, a scanso di equivoci e rumors vari, a rilasciare il leak definitivo ci ha pensato Netflix stessa sul suo canale YouTube, ha infatti rilasciato i primi otto minuti tratti direttamente dal primo episodio della quarta stagione, vediamo i dettagli.

Scene a tema horror

Il prologo mostra un contesto antecedente ai fatti consumatisi durante i vari episodi, nel dettaglio possiamo vedere il laboratorio di provenienza di Undici, all’interno del quale come possiamo ben vedere sono condotti degli studi su bambini con speciali abilità, fino a quando però non assistiamo ad una brutta interruzione che si traduce in una vera e propria strage, portata avanti proprio da quella che sembra Undici da bambina, il tutto all’interno di un contesto decisamente in stile horror, con luci tetre e fredde e scene di tensione e improvvisi scatti importanti.

Si tratta di un piccolo anticipo che mostra però in pieno come sarà la nuova stagione, forte, horror, più cupa e ricca di emozioni, esattamente come anticipato dai protagonisti mesi orsono, non resta che attendere il 27 Maggio per vedere finalmente i nuovi episodi.