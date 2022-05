Il colosso sud coreano Samsung si sta confermando estremamente presente nel mercato degli smartphone di fascia alta, ma anche nel settore dei dispositivi entry level e di gamma media.

Recentemente sono trapelate alcune indiscrezioni che parlavano del lancio del nuovo Galaxy A13 5G in Europa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy A13 5G arriva in Europa

Il nuovo Galaxy A13 5G dispone di uno schermo TFT LCD da 6,6″ con risoluzione pari a 2.408 x 1.080 pixel, processore Exynos 850 8nm con 3/4 GB di memoria RAM e 32/64/128 GB di memoria interna. Le fotocamere posteriori sono composte da 4 sensori rispettivamente da 50 megapixel il principale, 5 megapixel il grandangolo, 2 megapixel il macro e 2 megapixel il sensore di profondità.

La fotocamera anteriore sarà invece di 8 megapixel. Monterà una batteria con supporto alla ricarica rapida a 25W (anche se ancora non sappiamo l’entità della batteria) e non mancheranno il jack audio per le cuffie e il sensore di impronte digitali. Il fatto che lo smartphone sia presente sul sito ufficiale di Samsung Grecia non significa che lo vedremo sicuramente in Italia, ma di certo possiamo assumere che ci siano ottime probabilità di vederlo in Italia.

Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo dispositivo nella versione 3/32 GB di memoria avrà un costo di 179 euro, quello con 4/64 GB costerà invece 209 euro ed infine quello con 4/128 GB avrà un costo di 239 euro. Non ci resta che attendere per maggiori informazioni.