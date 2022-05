Prodotti contaminati: più di 300 casi, questi alimenti stanno facendo una strage

L’EFSA (European food safety authority) e l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) hanno da poco pubblicato una nota in cui aggiornano la situazione dei focolai causati dalla Salmonella. Negli ultimi mesi il cioccolato Kinder ha contagiato ben 324 bambini con un’età inferiore ai 10 anni. Di questi, circa il 41% sono ricoverati in ospedale. Ma il batterio si è diffuso anche per via di altri prodotti contaminati. Quali?

Prodotti contaminati: la lista cresce, ecco tutti i ritiri dipesi dalla salmonella

Gelati

Twix Ice Bar , in confezioni singole da 40 grammi, con il termine minimo di conservazione (Tmc) 31/07/2022 (EAN 5000159484657);

, in confezioni singole da 40 grammi, con il termine minimo di conservazione (Tmc) 31/07/2022 (EAN 5000159484657); Twix Ice Bar , in confezioni da 6 pezzi da 34,2 grammi ciascuno, con i Tmc 31/04/2022 e 31/07/2022 (EAN 5000159484695);

, in confezioni da 6 pezzi da 34,2 grammi ciascuno, con i Tmc 31/04/2022 e 31/07/2022 (EAN 5000159484695); Bounty Ice Bar , in confezioni da 6 pezzi da 39,1 grammi ciascuno, con il Tmc 31/05/2022 (EAN 5000159483063);

, in confezioni da 6 pezzi da 39,1 grammi ciascuno, con il Tmc 31/05/2022 (EAN 5000159483063); M&M’s Choco Ice Bar, in confezioni da 4 pezzi da 63 grammi ciascuno, con il Tmc 31/05/2022 (EAN 5000159500678).

Kinder

Kinder Mix , il sacchetto da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 e secchiello da 198 grammi.

, il sacchetto da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 e secchiello da 198 grammi. Maxi Mix , in confezione con peluche da 133 grammi, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in confezione con peluche da 133 grammi, con tutti i numeri di lotto e Tmc. Mini Eggs , in formato da 100 e 182 grammi e Kinder Mini Eggs Mix in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in formato da 100 e 182 grammi e in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc. Happy Moments , in formato da 162 e 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in formato da 162 e 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc. Happy Moments Mini Mix in formato da 162 grammi con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF.

in formato da 162 grammi con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF. Kinder Shoko Bons da 133 g, ritirati tutti i lotti e le date di scadenza vanno dal 28/05/2022 al 19/08/2022.

Biscotti

Rice Cakes – Gallette di riso al cioccolato fondente (cod. KLP1192) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022

– Gallette di riso al cioccolato (cod. KLP1192) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 Rice Cakes – Gallette di riso al cioccolato al latte (cod. KLP1166) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022

– Gallette di riso al cioccolato al (cod. KLP1166) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 Biscotti con gocce di cioccolato Elite (cod. KLP1128). Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 con relative date di scadenza, confezione da 180 gr.

Vongole

Situate nella Pialassa della Baiona (area naturale protetta situata nel territorio del Comune di Ravenna). L’Unità operativa di Igiene degli alimenti di origine animale ha bloccato le attività di raccolta dei molluschi.

Pollo

Il ministero della Salute ha infine ritirato un lotto di alette di pollo venduto da Carrefour. La causa è la solita: Salmonella agona e Salmonella infantis. Trattasi di ‘Pollo allevato a terra origine Italia alette di pollo FQU’, con il numero 0051000478, prodotto da C.A.F.A.R. e scadenza 10-02-2022.