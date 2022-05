Il mondo del web si sa è ricchissimo di possibilità varie a cui ogni utente dotato di una connessione a internet può accedere, indubbiamente però, al pari delle possibilità, abbiamo anche i pericoli, non tutti coloro che circolano nel web hanno infatti buone intenzioni ed anzi, spesso può capitare di imbattersi in situazioni pericolose.

Questi pericoli prendono svariate forme, dagli attacchi phishing fino ai malware o ai trojan, pronti a infettarvi e a rubare tutti i dati contenuti nel vostro PC, come files vari o password di accesso digitate per entrare nei vostri account ufficiali.

Le password per l’appunto sono le prede principali di ogni tipologia di attacco informatico e spesso sono compromesse, infatti cambiarle con regolarità è essenziale.

Come verificare se le vostre password sono sicure

Se dunque avete il dubbio che le vostre password non siano più molto sicure, un metodo per verificare effettivamente esiste ed è anche molto semplice, consiste nell’accedere alla pagine web dal titolo “Have I Been Pwned ?”, basta cercare su Google.

All’interno della pagina potrete effettivamente controllare in modo diretto che le vostre parole di accesso non circolino in rete, basterà digitare la stringa su cui avete dei dubbi (che sarà opportunamente oscurata) e la piattaforma vi mostrerà se è presente nel web e quante volte è stata visionata.

Tale possibilità è resa disponibile grazie alle numerose collaborazioni del sito internet con numerose agenzie governative che condividono tutti i database hackerati per consentire un miglior confronto con appunto gli elenchi finiti in rete a seguito di eventi di data breaching.