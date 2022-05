Non passerà molto tempo da quando MSI annuncerà ufficialmente uno dei portatili pensati per il gaming più prestanti visto finora sul mercato. Stiamo parlando del Titan G77, un modello che si va ad inserire nella serie MSI Titan e che si andrà ad annoverare a listino prodotti come il Titan GT76 presentato nel lontano 2019.

Sono trapelati i primi rumors su Weibo e parliamo principalmente di alcune immagini e screenshot che danno vita a diversi spunti di riflessione dal punto di vista puramente tecnico.

MSI, le possibili caratteristiche tecniche del nuovo Titan G77

A quanto pare, MSI Titan G77 si andrà a collocare tra i top dell’offerta di MSI. Si tratta di un notebook che potrà gestire un TDP di 250 watt, tra GPU e CPU. Attualmente, però, la piattaforma hardware non è stata confermata.

Tuttavia, è lecito pensare che, date le caratteristiche, stiamo parlando di un notebook con un sistema Intel Core 12° gen HX in coppia con una GPU della Casa Nvidia (sarà quasi sicuramente la GeForce RTX 3080 Ti).

MSI Titan G77 avrà una CPU Intel Core i9-12900HX, ossia l’unica che può raggiungere i 160 watt che vengono pubblicizzati dall’azienda taiwanese. Inoltre, urge segnalare anche la presenza di un sistema di raffreddamento con ben 7 heatpipe e 4 ventole.

Tutto ciò sarà racchiuso in un chassis da 2,3 cm di spessore. Per quanto riguarda la GPU, invece, gestirà un display da 17,3 pollici con tre opzioni: 4K, QHD o FHD con frequenza di aggiornamento a 360 Hz.

Infine, troviamo 4 slot per la memoria e altrettanti per il reparto storage con SSD M.2 su interfaccia PCI-2 4.0. Su prezzo futuro o altre informazioni simili non sono trapelate altre notizie.