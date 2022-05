Con il nuovo volantino Euronics, l’azienda vuole stringere il cerchio attorno alle principali rivali del momento, continuando però ad offrire al pubblico la possibilità di godere di prodotti di ottima qualità, al giusto prezzo finale di vendita.

Gli utenti sono molto felici della scelta di Euronics di ampliare l’accessibilità, ovvero di rendere disponibili i medesimi sconti sull’intero territorio, senza differenze territoriali o vincoli particolari legati ai soci di appartenenza. Tutti gli acquisti sono collegati dalla garanzia di 24 mesi, che copre i soli difetti di fabbrica, nonché comunque dalla possibilità di fruire della variante no brand, nel momento in cui si dovesse acquistare uno smartphone.

Collegatevi al nostro canale Telegram ufficiale, riceverete ogni giorno tanti codici sconto Amazon gratis e spettacolari offerte per risparmiare al massimo.

Euronics: tanti sconti per tutti i gusti

I prodotti in promozione da Euronics sono innumerevoli, e pronti a soddisfare tutte le esigenze dei singoli consumatori. Tra questi possiamo trovare alcuni top di gamma da lasciare decisamente a bocca aperta, come il recente Samsung Galaxy Z Flip3; un foldable a conchiglia richiesto e desiderato da milioni di consumatori, oggi acquistabile con un esborso finale non superiore ai 749 euro.

Volendo invece puntare verso uno smartphone più classico, la scelta potrebbe ricadere sull’ottimo Samsung Galaxy S21 FE, un modello di recentissima commercializzazione, e comunque in grado di garantire prestazioni da top di gamma assoluto, al prezzo finale di soli 480 euro. Sempre nello stesso volantino non mancano occasioni e prodotti scontatissimi, se siete curiosi di conoscerli da vicino, trovate le offerte sul sito ufficiale.