Nuove offerte molto speciali vi attendono in questi giorni da Carrefour, grazie ad un volantino che sembra essere pronto per fare faville, e con il quale ogni utente avrà davvero la possibilità di risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

Tutti gli sconti che troverete disponibili da Carrefour, lo ricordiamo, sono da considerarsi attivi solamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che gli acquisti non possono in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale, o comunque da altre parti in Italia, salvo indicazioni differenti. Tutti gli utenti che acquisteranno, inoltre, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, ma solo al superamento dei 199 euro di spesa (e previa approvazione).

Carrefour: le offerte sono sempre di alto livello

Tanti smartphone sono in promozione da Carrefour, con una spesa generale che non supera i 300 euro complessivi, a prescindere dal modello selezionato. Sfogliando la selezione garantita dall’azienda, notiamo comunque la presenza di qualche piccola chicca da non lasciarsi sfuggire assolutamente; in particolar modo troviamo disponibili Alcatel 1S 2021, Oppo A74, Realme 8, Xiaomi Redmi Note 10S, Galaxy A32 o anche Galaxy A03s.

Gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto Apple, invece, potranno pensare di fare affidamento sull’ottimo iPhone X, un modello che ha fatto la storia del settore, oggi proposto da Carrefour nella variante ricondizionato, al prezzo finale di 359 euro. Se interessati, ricordiamo che gli acquisti potranno essere completati in esclusiva nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale.