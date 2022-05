Bollette: risparmiare sulle spese non è impossibile, ecco i segreti per la svolta

Apparecchi elettrici

Staccare sempre i caricabatterie dalla spina quando non vengono utilizzati. In questo modo si risparmieranno fino a 56 euro all’anno;

Elettrodomestici

Se ad alto consumo, accenderli nelle ore serali, nei weekend, o quando le tariffe elettriche risultano essere più basse;

Illuminazione

Servirsi della luce del sole aprendo le tende e le tapparelle, anziché utilizzare le luci. In opzione scegliere le lampadine a risparmio energetico: si risparmia fino a 30 euro all’anno;

Condizionatori

Usarlo il meno possibile preferendo il deumidificatore; mantenere sempre puliti i filtri e tenere le finestre chiuse isolando la casa: si risparmiano circa 50 euro l’anno;

Frigoriferi

Distanziare il frigo di almeno 20 centimetri dalle parete, per aiutare l’aerazione; non riempirlo in eccesso e regolare la temperatura sui 6°C. Scegliere modelli ad elevato risparmio energetico, così da risparmiare fino a 23 euro l’anno;

Lavatrici

Abbassare la temperatura del lavaggio a 60°. S risparmieranno circa 3 euro a bolletta ottenendo risultati analoghi a quelli di un ciclo a 90°. Sostituire il prelavaggio avviando la lavatrice per una decina di minuti per poi spegnerla e lasciare i panni in ammollo per un’ora. Risparmierete 1/3 del consumo elettrico;

Lavastoviglie

Meglio la lavastoviglie di classe energetica A+++, il risparmio sarà di circa 30 euro all’anno. Evitare i lavaggi lunghi che consumano troppa elettricità, riempire al massimo il cestello, limitare la quantità di detersivo e togliere i residui del cibo prima di inserire i piatti all’interno.

Aspirapolvere

Spegnerlo se superfluo. Evitare la funzione turbo che peggiora il dispendio energetico;

Televisori

Calibrare colori e luminosità e usare la funzione eco-mode per ridurre i consumi del 20%.