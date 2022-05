Il noto produttore Blackview ha da poco reso disponibili i suoi nuovi smartphone di punta dotati del supporto alla connettività 5G. Stiamo parlando dei nuovi Blackview BL8800 e BL8800 Pro. Entrambi sono proposti con il 50% di sconto ma soltanto fino al 27 maggio 2022.

Blackview BL8800 e Blackview BL8800 Pro disponibili a metà prezzo: ecco le caratteristiche

I nuovi rugged phone di punta del noto produttore Blackview sono finalmente disponibili all’acquisto ma non solo. Come già accennato, infatti, dal 23 al 27 maggio 2022 saranno proposti sul noto store Aliexpress a questo link alla metà del prezzo. Blackview BL8800, in particolare, è acquistabile ad un prezzo scontato di 249,99$ (contro gli iniziali 499,99$), mentre Blackview BL8800 Pro è acquistabile ad un prezzo scontato di 334,99$ (contro gli iniziali 669,99$).

Entrambi i device dispongono di ottime caratteristiche davvero notevoli. Sotto al cofano troviamo il soc MediaTek Dimensity 700 il quale è in grado di supportare la connessione 5G. Ci sono poi fino a 8 GB di memoria RAM LPDDR4X e fino a 128 GB di storage interno UFS 2.1.

Dal punto di vista costruttivo, ci troviamo poi di fronte a due device praticamente indistruttibili. Entrambi dispongono della certificazione militare MIL-STD-810H e delle certificazioni di impermeabilità IP68-IP69K. Questo, assieme ad una costruzione impeccabile, rende questi device molto resistenti e soprattutto adatti a sopportare qualsiasi situazione.

La batteria è poi da 8380 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W e che garantisce ottimi risultati dal punto di vista dell’autonomia. Il comparto fotografico, infine, si distingue per la presenza su Blackview BL8800 di una fotocamera night vision da 50 MP e di un sensore grandangolare, mentre su Blackview BL8800 Pro è presente una fotocamera termica FLIR® Lepton® da 50 MP.