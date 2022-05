Le nuove offerte pensate da Bennet, cercano di spingere l’azienda più avanti rispetto alle dirette concorrenti del mercato della rivendita, quali sono ad esempio Carrefour e Esselunga, con sconti speciali applicati sia sulla telefonia mobile, che sui beni di prima necessità.

La campagna promozionale resta ancorata alle tradizioni del passato, in altre parole gli acquisti sono effettuabili ovunque in Italia, ma non sul sito ufficiale, in quanto i prezzi ed i modelli in promozione potrebbero essere differenti. Gli utenti che vorranno accedere agli sconti, potranno fare affidamento sulla rateizzazione senza interessi, in modo da pagare tramite conto corrente, oppure comunque approfittare della garanzia di 2 mesi, per la riparazione di ogni difetto di fabbrica.

Bennet: offerte e tantissimi sconti a vostra disposizione

Gli sconti del volantino bennet sono davvero incredibili, proprio perché riescono a comprendere svariate fasce di prezzo, spaziando tra innumerevoli occasioni anche legate a smartphone marchiati Apple. Il modello in questione è l’eccellente iPhone 12, un terminale che viene commercializzato nel periodo corrente a soli 599 euro, e rappresenta la giusta alternativa per gli utenti che non vogliono spendere troppo, ma allo stesso tempo sono interessati all’ecosistema dell’azienda di Cupertino.

Coloro che invece vogliono acquistare un prodotto con sistema operativo Android, potranno pensare di mettere le mani su Galaxy A22, Galaxy A32 o anche Galaxy A12, un trittico di prodotti i cui prezzi complessivi non superano comunque i 200 euro. Le altre offerte del volantino, le trovate in esclusiva sul sito ufficiale.