Una serie di offerte impareggiabili ed assolutamente incredibili sono disponibili quest’oggi da Trony, gli utenti sono veramente felici di avere l’occasione per risparmiare al massimo, data la possibilità di ricevere uno sconto del 50% sul valore originario di listino, a prescindere dal prodotto acquistato.

Tutto quanto vi racconteremo è da considerarsi valido solamente nei negozi fisici, dovete ricordare che gli acquisti, parlando di Trony, sono nella maggior parte dei casi effettuabili esclusivamente in un qualsiasi punto vendita. A prescindere da modello o dalla categoria, sarà poi possibile richiedere la rateizzazione senza interessi (al superamento dei 199 euro di spesa), e fruire della garanzia di 24 mesi, che come ben sappiamo copre tutti i difetti di fabbrica.

Trony: le offerte sono da non credere

Arrivati a questo punto, cerchiamo di capire come funziona il meccanismo che regola la campagna; l’idea di Trony è di fornire al consumatore la più alta possibilità di scelta, ovvero quindi di permette di aggiungere al carrello due qualsiasi prodotti tra quelli effettivamente presenti in negozio (devono però essere differenti e non costare uguale).

Nel momento in cui il cliente si recherà in cassa, gli addetti provvederanno a scontare del 50% il meno caro della coppia, o meglio il prodotto che presenta un prezzo di listino inferiore. La riduzione sarà immediata e verrà applicata sullo stesso scontrino, ciò sta a significare che non verranno emessi buoni sconto o rimborsi di alcun tipo. Il volantino, come anticipato, risulta essere attivo in ogni negozio in Italia.