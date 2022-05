Una selva di sconti speciali invade l’ultimo volantino di casa Mediaworld, promettendo al consumatore finale un risparmio assolutamente degno di nota, e pronto a far sognare anche il più restio all’acquisto della tecnologia di ultima generazione.

La campagna promozionale convince sotto ogni aspetto e punto di vista, anche in termini di disponibilità sul territorio nazionale. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti possono essere completati senza difficoltà anche sul sito ufficiale, anche se potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per ricevere la merce selezionata presso il proprio domicilio. In aggiunta, segnaliamo la possibilità di appoggiarsi alla rateizzazione senza interessi, nel caso in cui il valore dell’ordine dovesse superare i 199 euro.

MediaWorld, grandissime occasioni per tutti gli utenti

Risparmiare con MediWorld è cosa semplicissima per milioni di consumatori in Italia, il volantino corrente convince tutti con una soluzione da non perdere assolutamente di vista, pronta a far risparmiare anche coloro che vorrebbero acquistare un top di gamma assoluto. Scorrendo difatti le pagine della campagna, notiamo la presenza dei vari Galaxy S21 FE, il top più recente e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, data la spesa finale di soli 499 euro, senza dimenticarsi dell’incredibile Apple iPhone 11, la cui richiesta attuale si aggira attorno ai 599 euro.

Volendo invece puntare verso modelli decisamente più economici, la scelta potrebbe ricadere sui vari Redmi Note 10 5G, ma anche Galaxy A52, Redmi Note 11Pro, Oppo A54s e similari. Tutti questi prodotti sono scontati al di sotto dei 300 euro di spesa finale.