Expert continua sull’ottima strada intrapresa in passato, con il lancio di una campagna promozionale veramente invitante, e pronta a far sognare letteralmente i consumatori che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare nuovi prodotti.

Il volantino attivato in questi giorni, gode della più classica disponibilità sul territorio nazionale; in altre parole gli acquisti sono effettuabili ovunque in Italia, con l’aggiunta diretta dell’e-commerce proprietario, il quale permette comunque di ricevere la merce presso il domicilio, sebbene richieda il pagamento di un piccolo contributo per le spese di spedizione.

Expert: queste offerte sono fantastiche

Offerte a non finire vi attendono da expert, con una piccola sorpresa, tutti gli utenti che acquisteranno uno dei notebook contrassegnati, avranno diritto a ricevere in cambio una sedia da gaming marchiata Nacon, il cui valore commerciale si aggira addirittura attorno ai 149 euro. La consegna sarà immediata ed avverrà direttamente in negozio.

Tutti gli altri sconti più interessanti sono legati al mondo degli smartphone, con la punta di diamante rappresentata dall’incredibile Samsung Galaxy S21 FE, disponibile a soli 499 euro. Non mancano, ad ogni modo, anche soluzioni più economiche, quali possono essere Galaxy A22, ma anche Redmi Note 11, Realme C11 e similari.

I singoli prodotti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, che comprendono la solita garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto, con l’aggiunta della variante no brand, nel caso in cui si dovesse effettivamente acquistare uno smartphone di ultima generazione.