Le nuove offerte del volantino Euronics lasciano letteralmente a bocca aperta gli utenti, data l’incredibile possibilità di accedere ad un nuovo livello di sconti, con modelli di tecnologia dalle prestazioni incredibili, tutti proposti a prezzi sempre più bassi ed economici.

La campagna promozionale per una volta uniforma sull’intero territorio gli sconti, in altre parole risulta possibile pensare di acquistare i prodotti in ogni negozio, senza dover minimamente sottostare a vincoli territoriali o limitazioni di alcun tipo. Coloro che vorranno accedere alle riduzioni, potranno comunque richiedere anche la rateizzazione senza interessi, in modo da pagare il dovuto in comode rate mensili.

Euronics: questi sono gli sconti che stavamo aspettando

Sfogliando le pagine dell’ottima campagna promozionale, possiamo scovare interessantissime occasioni per spendere relativamente poco, seppur mantenendo inalterato il livello e le prestazioni finali. Un esempio può essere il foldable più amato e richiesto del momento, quale è appunto il Samsung Galaxy Z Flip3, il dispositivo a conchiglia, finalmente acquistabile a meno di 750 euro.

Volendo invece puntare dritti verso uno smartphone classico, ma ugualmente interessante, la scelta potrà ricadere sicuramente sul Samsung Galaxy S21 FE, di recentissima commercializzazione, e dal prezzo finale che si aggira attorno ai 480 euro. Sempre nel medesimo volantino si incontrano innumerevole altre occasioni più economiche, come Wiko Power U20, Wiko Y62, Redmi 9C o anche Galaxy A32. Per i dettagli dell’intera campagna promozionale, consigliamo di collegarsi al sito ufficiale dell’azienda stessa.