Con il volantino Esselunga non si scherza assolutamente, in quanto al suo interno si possono scovare ottimi sconti speciali, pensati per indurre il consumatore ad acquistare un nuovo prodotto di tecnologia, con prestazioni che superano di gran lunga le più rosee aspettative.

La campagna promozionale non si allontana troppo dai canoni a cui Esselunga ci ha abituato nel passato, ciò sta a significare che i prodotti sono effettivamente acquistabili solo ed esclusivamente nei negozi fisici in Italia, non sul sito ufficiale dell’azienda. Gli stessi vengono distribuiti con garanzia della durata complessiva di 2 anni, dalla data d’acquisto, a cui si aggiunge anche la variante no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Correte subito sul nostro canale Telegram ufficiale, potrete ricevere codici sconto Amazon gratis e grandi offerte.

Esselunga: che sconti assurdi, ecco le ultime occasioni

Spese pazze da Esselunga, gli utenti possono effettivamente fare affidamento su un volantino che propone al pubblico finale un risparmio importantissimo sull’acquisto di un tablet tra i più richiesti al mondo. Stiamo parlando ovviamente dell’ultimo Apple iPad 9, disponibile nella variante con 10.2 pollici di display, processore A13 Bionic, nonché 64GB di memoria interna e solo WiFi.

Il prodotto è distribuito al prezzo finale di 325 euro, la versione, come tutti i prodotti di Esselunga, prevede anche una garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica. Per quanto riguarda il comparto fotografico, segnaliamo la presenza di due sensori, rispettivamente da 8 megapixel nella parte posteriore, e da 12 megapixel anteriormente. Tutte le offerte del volantino, ed i corrispettivi dettagli, sono disponibili online.