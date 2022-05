Conad chiude ufficialmente: è addio al famosissimo negozio, arriva una nuova realtà

La cultura di andare al supermercato in Italia e forse utilizzare meno le opportunità offerte dalle piccole botteghe e ormai ben chiara. Tutti sanno che all’interno dello Store più grande possono avere più scelta magari sfruttando quel momento anche per fare una simpatica passeggiata.

Leader nel settore da diversi anni a questa parte è il marchio Conad, il quale pian piano è riuscito ad ottenere la leadership scalzando altri grandi colossi. Proprio per questo il suo buon nome in Italia, e non solo, si è diffuso rapidamente ed oggi è un vero e proprio punto di riferimento. Secondo quanto riportato però in alcune parti d’Italia Conad avrebbe deciso di riorganizzarsi, abbandonando qualche Store molto famoso. Uno di questi è al nord, più precisamente in provincia di Modena, dove lo stabile è stato chiuso nel 2019 e dove non ha più riaperto.

Conad abbandona ufficialmente la cittadina di Cognento in provincia di Modena: arriva Intima Moda di Verdissima

Nessuno ci credeva inizialmente ma a quanto pare sarà tutto vero. Uno dei supermercati di Conad in alta Italia dovrà lasciare il posto ad una nuova realtà. Stiamo parlando del supermercato che si trova nella frazione di Cognento, la quale appartiene al territorio di Modena. In questo caso il celebre supermercato chiudere i battenti per lasciare spazio ad un outlet di Verdissima.

Si tratta di Intimo Moda, realtà che esiste già da diverso tempo e che sta portando grandi risultati. La superficie del nuovo outlet occuperà 300 m quadri e si andrà a basare su un design molto moderno all’insegna dei colori. E voi cosa pensate di questa situazione?