Fra pochissimi giorni dovrebbe debuttare ufficialmente la nuova smart band di casa Xiaomi. In particolare, si tratta della nuova Xiaomi Mi Band 7 e, nel corso delle ultime ore, sono emersi numerosi dettagli, tra cui presunte specifiche, immagini e data di lancio.

Xiaomi sta per annunciare la muova Xiaomi Mi Band 7: ecco cosa sappiamo

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, il produttore cinese Xiaomi presenterà ufficialmente la nuova Xiaomi Mi Band 7 durante un evento che si terrà il prossimo 24 maggio e durante il quale sarà anche annunciato il Redmi Note 11T.

Come già accennato, in queste ore sono emerse alcune immagini. Queste ultime rappresentano la nuova smart band di casa Xiaomi su un catalogo online. Da qui possiamo comunque osservare la presenza di un display ancora più ampio rispetto ai precedenti modelli ed il prezzo di vendita. Prezzo che è pari a 269 yuan, ovvero circa 38 euro al cambio attuale. Tuttavia, possiamo comunque immaginare che quando arriverà in Italia il suo prezzo aumenterà leggermente.

Oltre a questo, L’azienda ha poi postato alcune immagini teaser ufficiali, confermando ancora una volta il design. Per quanto riguarda invece le presunte caratteristiche tecniche, sappiamo che la nuova Xiaomi Mi Band 7 avrà un display AMOLED da 192 x 490 pixel, disporrà di numerose watch faces ed alcune di esse supporteranno l’Always On Display. Dovrebbero poi essere presenti sia il GPS sia il chip NFC con password per proteggere i dati delle carte collegate. Infine, dovrebbe esserci anche una modalità di risparmio energetico, qualora ce ne fosse la necessità.