Se parliamo di fitness trackers, uno dei più amati è certamente e senza alcun dubbio Xiaomi Mi Band, un tracker che ha fin da subito conquistato gli utenti grazie alla proprie dimensioni compatte unite ad una molteplicità di funzionalità e soprattutto accompagnato da un prezzo decisamente abbordabile.

Attualmente siamo fermi alla sesta versione del bracciale, a quanto pare però, la settima versione è ormai in dirittura di arrivo, manca solo l’ufficialità che però non dovrebbe tardare ad arrivare insieme a tutte le migliorie della serie 7 che saranno non poche a quanto pare.

Le specifiche tecniche

Display : AMOLED da 1,62 pollici, area di visualizzazione su del 25% rispetto a Band 6

: AMOLED da 1,62 pollici, area di visualizzazione su del 25% rispetto a Band 6 Monitoraggio di : frequenza cardiaca, saturazione ossigeno (SpO2), attività sportive e meteo

: frequenza cardiaca, saturazione ossigeno (SpO2), attività sportive e meteo NFC

Le prime tre specifiche sono da considerarsi assolutamente ufficiali in quanto già precedentemente anticipate da Xiaomi, le seguenti invece provengono dai vari rumors trapelati in rete:

risoluzione del display : 192 x 490 pixel, un aumento dai 152 x 486 pixel di Mi Band 6

: 192 x 490 pixel, un aumento dai 152 x 486 pixel di Mi Band 6 always on display disponibile con alcuni quadranti

disponibile con alcuni quadranti sveglia intelligente : si baserà sull’analisi del sonno

: si baserà sull’analisi del sonno risparmio energetico

GPS integrato

integrato batteria: 250 mAh, capacità raddoppiata rispetto a Band 6.

La nuova Mi Band 7 dunque si mostrerebbe essere decisamente su un altro livello rispetto al predecessore, offrendo un comparto molto più completo e ricco, probabilmente tutto ciò darà un forte impulso alla vendita del bracciale smart, che già vanta comunque un numero di acquisti di oltre 140 milioni di unità.

Non rimane che attendere l’ufficialità definitiva che sarà sicuramente accompagnata dal prezzo, chi sa se aumenterà o resterà accessibile per chiunque.