Per gli utenti di WhatsApp, la propria foto profilo rappresenta sempre di più un rischio da non sottovalutare. Coloro che hanno un account attivo sulla chat di messaggistica istantanea non devono prestare soltanto attenzione alle conversazioni quotidiane, ma devono porre grande accortezza con le immagini condivise.

WhatsApp, la foto profilo e tutti i rischi annessi per gli utenti

Oramai gli hacker della rete hanno ben chiare quelle che sono le concessioni di WhatsApp sull’immagine del profilo e sfruttano le regole molto permissive della chat a loro grande vantaggio.

A differenza di quanto previsto su altre piattaforme di messaggistica istantanea o social, su WhatsApp gli utenti hanno la possibilità di visualizzare a schermo intero sullo smartphone l’immagine profilo di un altro utente. Ovviamente, da simile possibilità, gli utenti hanno anche la possibilità di effettuare alcuni screenshot di queste immagini.

La possibilità di accedere a foto profilo anche di eventuali sconosciuti sta spingendo sempre di più gli hacker a furti massicci di immagini. Non è un caso se i furti d’identità nelle ultime settimane sono aumentati a dismisura ed anche la proliferazione dei profili fake in chat non è mai stata così alta.

Tutti coloro che desiderano proteggere la propria identità sulla piattaforma di messaggistica istantanea devono pertanto procedere con la cancellazione dell’immagine. In alternativa, gli iscritti alla chat, attraverso il menù Impostazioni, possono decidere di condividere l’immagine con i soli contatti nella rubrica dello smartphone. Questo sistema rappresenta una mediazione tra il desiderio di condivisione della foto e la tutela della propria sicurezza.