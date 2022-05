Unieuro cerca di aiutare gli utenti a spendere cifre sempre più basse sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone di ultima generazione. All’interno del nuovo volantino, infatti, si trovano innumerevoli prodotti disponibili a prezzi scontatissimi, i quali garantiscono un risparmio quasi incredibile.

Il risparmio è importante sotto ogni punto di vista, anche ad esempio in termini di spedizione presso il domicilio; dovete sapere, infatti, che coloro che sceglieranno di affidarsi al sito ufficiale, avranno la certezza di ricevere la merce a titolo gratuito, ma solo con una spesa che supera i 49 euro, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

Unieuro: offerte e prezzi per tutti i gusti

Le occasioni per risparmiare sono davvero moltissime da Unieuro, all’interno dell’ultimo volantino disponibile fino al 26 maggio, infatti, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una serie di importanti riduzioni, applicate su una varietà incredibile di prodotti.

Tutto ha inizio con la fascia alta della telefonia mobile, quest’ultima rappresentata dai più quotati Galaxy S22 Ultra 5G, il cui prezzo è di 1279 euro, per scendere poi verso Oppo Reno6 Pro da 599 euro, oppure la via di mezzo perfetta, quale è Xiaomi 12 da soli 849 euro. Per godere di ottime prestazioni generali, ma comunque di un prezzo non troppo elevato, ricordiamo essere disponibili anche galaxy S20 FE, in vendita a 499 euro, nonché Oppo Find X3 Lite da 469 euro.

