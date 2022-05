Trony non finisce davvero mai di stupire su ogni singolo sconto applicato nel periodo corrente, grazie al volantino disponibile, infatti, tutti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di riduzioni del 50%, applicate in esclusiva nei negozi fisici.

Avete capito bene, coloro che vorranno approfittare della campagna, saranno obbligati a recarsi personalmente in un qualsiasi punto vendita, senza però differenze in merito alla dislocazione territoriale o area di appartenenza. Gli utenti che supereranno i 199 euro di spesa, inoltre, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Trony: offerte da urlo, ecco le migliori dell’anno

Risparmiare è molto semplice grazie all’ultimo volantino Trony, la campagna promozionale incanta con una serie di importantissime riduzioni di prezzo, ma sopratutto con l’aver offerto agli utenti la più ampia possibilità di scelta.

Avete capito bene, per riuscire a risparmiare al massimo con Trony, è possibile accedere ad un numero crescente di prodotti, senza vincoli o limitazioni in termini di categorie merceologiche. In altre parole è possibile recarsi in negozio ed aggiungere al proprio carrello una coppia di prodotti tra quelli effettivamente selezionabili, per poi recarsi in cassa.

Gli addetti del punto vendita provvederanno a scontare del 50% il listino del meno caro, la riduzione verrà applicata sullo stesso scontrino, sarà in un certo senso immediata, ovvero non verranno emessi buoni sconto o rimborsi da utilizzare in un secondo momento. Se volete scoprire e conoscere da vicino il volantino, ricordatevi di collegarvi al sito ufficiale.