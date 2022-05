PayPal e la nuova truffa che rovina gli utenti derubandoli dei loro soldi

Da settimane non si parla d’altro se non delle varie truffe che stanno riuscendo a ingannare anche le persone più avverse al mondo del web e alle sue peripezie. Il servizio PayPal, noto in tutto il mondo per la possibilità di effettuare i pagamenti e conservare i propri risparmi, ha visto una mail utilizzare il suo nome per truffare i clienti. È dunque molto chiaro che anche PayPal si ritrova dalla parte dei truffati, con gli utenti che avrebbero perso i loro risparmi.

La truffa parla di un pagamento non verificato da disconoscere, il quale non è effettivamente mai stato inoltrato. L’obiettivo della truffa è quello di rubare le vostre credenziali, per cui state molto attenti ed evitate semplicemente di cliccare sul link.

PayPal: questo è il messaggio truffa

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal