In arrivo un nuovo entusiasmante videogioco, prende il nome di Marvel Snap e sarà inizialmente riservato agli utenti Android. Trattasi di un gioco di carte collezionabili di Nuverse e Second Dinner. Second Dinner è un nome notevole in quanto è diretto dall’ex game director di Hearthstone, idealmente anche grazie al lavoro di uno studio esperto di CCG. Raccoglierai carte di supereroi per combattere amici e nemici.

Marvel Snap: il nuovo gioco per dispositivi mobile che farà impazzire i fan Marvel

Il trailer offre alcune informazioni essenziali e mostra parte del gameplay e alcuni filmati per entusiasmare i fan. Come tutti i giochi di carte, raccoglierai carte per costruire mazzi e combattere o sfidare i tuoi avversari. Idealmente, il gioco è progettato attorno a battaglie rapide che eliminano il disordine dalla tipica formula CCG, in cui ogni partita dura circa tre minuti. È interessante notare che Marvel Snap non è a turni, ed è così che ottieni partite così veloci; puoi continuamente fare i tuoi turni uno dopo l’altro. Giocherai in tre zone contemporaneamente. L’obiettivo è vincere due di quelle zone su tre, il che dovrebbe mantenere alto il tuo interesse.

Il nuovo gioco Marvel sarà free-to-play e verrà lanciato su dispositivi mobile e PC. La prima beta sarà in esclusiva per Android, ed è già possibile registrarsi per l’accesso. Tuttavia, per il momento l’accesso è riservato solo ad alcuni Paesi. Consigliamo di controllare costantemente la disponibilità. Non c’è una data di uscita, anche se il gioco dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno secondo quanto dichiarato dalla società stessa.