MAHLE sta attualmente sviluppando un nuovo tipo di motore elettrico senza magneti. Ciò non solo rende la produzione più rispettosa dell’ambiente, ma porta anche vantaggi in termini di costi e sicurezza delle risorse.

La caratteristica centrale del nuovo motore è la trasmissione di potenza induttiva e quindi senza contatto, che consente al motore di funzionare senza usura ed è particolarmente efficiente a velocità elevate.

L’efficienza è superiore al 95% in quasi tutti i punti operativi, un livello che in precedenza era stato raggiunto solo dalle auto da corsa di Formula E. MAHLE è così riuscita a combinare i punti di forza di vari concetti di motori elettrici in un unico prodotto. Questo nuovo sviluppo è facilmente scalabile, quindi può essere utilizzato in qualsiasi cosa, dalle utilitarie ai veicoli commerciali.

Una rivoluzione sotto tutti i punti di vista

“Con il nostro nuovo motore elettrico, siamo all’altezza della nostra responsabilità di azienda che opera in modo sostenibile“, afferma Michael Frick, presidente del consiglio di amministrazione di MAHLE (ad interim) e CFO. “L‘eliminazione dei magneti e quindi l’uso di elementi delle terre rare offre un grande potenziale non solo dal punto di vista geopolitico, ma anche per quanto riguarda l’uso responsabile della natura e delle risorse“.

“Il nostro motore senza magneti può sicuramente essere descritto come una svolta, perché offre numerosi vantaggi che non sono stati ancora combinati in un prodotto di questo tipo“, afferma il Dr. Martin Berger, Vice President Corporate Research and Advanced Engineering di MAHLE. “Di conseguenza, possiamo offrire ai nostri clienti un prodotto con un’efficienza eccezionale a un costo relativamente basso“.

Il nuovo motore di trazione MAHLE è altamente efficiente, in quasi tutti i punti operativi, e dimostra davvero questi vantaggi nei segmenti in cui i veicoli vengono utilizzati principalmente nel traffico stradale reale.

Il nuovo motore elettrico è inoltre caratterizzato da un’elevata durata nel tempo, perché la necessaria trasmissione di correnti elettriche tra le parti rotanti e stazionarie all’interno del motore avviene senza contatto ed è quindi esente da usura. Ciò rende il motore esente da manutenzione e adatto a un’ampia gamma di applicazioni.

Durante il suo sviluppo, MAHLE utilizza un processo di simulazione innovativo in cui vari modelli di motori vengono regolati in base a parametri diversi fino a trovare un livello ottimale. Questo approccio è significativamente più veloce ed economico rispetto ai processi convenzionali. In questo modo, MAHLE contribuisce a creare rapidamente le condizioni tecniche necessarie per promuovere la mobilità elettrica in modo sostenibile in tutto il mondo.